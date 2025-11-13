Ретроградeн Юпитер подлaга на тест всички зодии, какво да очаквате?

Юпитер мина в ретроградно движение на 11 ноември 2025 г. и това ще продължи до 6 март 2026 г., карайки всеки астрологичен знак да постави под въпрос някаква важна тема в живота си.

Юпитер зае ретроградно положение в знака на Рак, много мощен период, който ще подложи на тест всяка една от зодиите. Когато Юпитер се свърже със Сатурн, планетата на дисциплината, нашият стремеж и мотивация са подложени на изпитание.

Тъй като ретроградният Юпитер започва в средата на сезона на Скорпион, той изважда наяве елементи на трансформация. Юпитер в Рак, воден знак, кара всички ни да се изправим пред страховете си и да се научим как да се справяме по-добре с емоциите си.

Докато Северният възел ни кара да се освободим от части от себе си, ретроградният Юпитер ни кара да изваждаме наяве качествата, които ни правят специални и ни карат да блестим. В разгара на бурята, чрез Юпитер, ние откриваме съкровищата и магията, които крием в себе си.

А ето и как ретроградният Юпитер ще подложи на тест всеки зодиакален знак:

Овен

Сблъсъкът със страховете ви и с миналото е част от този ретрограден Юпитер, Овен. Семейството може да бъде вашата сила в този момент, тъй като ви предлага повече подкрепа. Ако сте преживели срив в комуникацията, сега сте в състояние да предприемете необходимите стъпки за разрешаване на всяка ситуация.

За други, този ретрограден транзит на Юпитер ще помогне да изследват своята креативност. Може да почувствате желание да направите промени в декора в дома си. Вашето офис пространство може да получи тласък, който да разпали творческия ви поток и идеи.

Юпитер ще бъде ретрограден през следващите няколко месеца, което прави този период идеален да посеете сем

