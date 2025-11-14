Зодиите, които са непредсказуеми

За някои зодии се казва, че са като прочетена книга. Можете да предположите как ще действат и винаги сте прави. Но има други, които са мистериозни и трудни за предсказване. Ето кои са, според "Times Of India".

Близнаци

Те са двойнствени по природа. С 2 лица, с различни личности в тях. Управлявани са от Меркурий, планетата на комуникацията. Това значи, че са умни, общителни, бързо се адаптират, но и доста често променят мнението си. Заради всичко това - не може да ги опознаете истински и да предположите как ще действат. В един момент се чувстват по един начин, в друг - по абсолютно различен.

Водолей

Тези въздушни зодии са независими и уникални. Те са управлявани от Уран - планетата на изненадите. Така че - и те изненадват, шокират всички. Обичат да правят нещата по своя собствен начин, който доста се отличава и за другите е трудно да го разберат. Интересува ги това да са свободни, различни и често правят неща, които другите не очакват.

