Дейв Франко след четири роли тази година: На хората им писна от мен

За следващия си „номер“ Дейв Франко планира да „изчезне за известно време“.

40-годишният актьор си изгради име в комедии като „Съседи“ („Neighbors“) и „Внедрени в час 21“ („21 Jump Street“), а през 2025 г. буквално беше навсякъде.

Сега обаче смята да си даде заслужена почивка, разказва той пред Peopleq на световната премиера на „Зрителна измама 3“ („Now You See Me: Now You Don't“) в Ню Йорк в понеделник, 10 ноември.

През тази година Франко се появи в хоръра „Together“ заедно със съпругата си Алисън Бри, излезе от зоната си на комфорт с романтичната драма „Regretting You“ и върна илюзиониста Джак Уайлдър на големия екран в третата част на „Зрителна измама“. Той си спечели и номинация за „Еми“ за ролята си на дрогиран, купонджийски вариант на самия себе си в сериала на Apple TV+ „The Studio“.

На премиерата на „Зрителна измама 3“ в "The Lighthouse at Chelsea Piers", Франко споделя пред списанието, че след последната порция промоция за новия филм от поредицата, ще си вземе дълга пауза.

Попитан дали възнамерява да намали темпото след такава натоварена година, Франко не се колебае: „Да, да. Минаваме през тази седмица с пресата и след това изчезвам за известно време.“ „Сигурно вече съм омръзнал на хората. Ще отида в нищото и ще се завра в някоя дупка“, шегува се той.

Кога ще се върне?

Актьорът намигва към заглавието на новия филм: „Ще ме видите, когато ме видите.“

На премиерата Франко говори за вълнението да се върне към поредицата, в която играе Джак, част от Четиримата конници: Дж. Даниъл „Дани“ Атлас (Джеси Айзенбърг), Мерит Макини (Уди Харелсън) и Хенли Рийвс (Айла Фишър).

Франко признава, че би продължил да играе майстора на илюзиите „вечно“, ако има възможност.

„Толкова много обичам тези филми. Познавам актьорите от близо 15 години и… на тези снимки се смея повече, отколкото на която и да е друга снимачна площадка. Затова бих участвал в тях завинаги, стига да ни позволяват“, казва той на червения килим.

Той отправя и суперлативи към новите попълнения в поредицата — Джъстис Смит, Доминик Сеса и Ариана Грийнблат.

„Този нов състав… всички са толкова талантливи, толкова мили, толкова забавни. Интегрираха се страшно естествено и вече са част от семейството“, казва актьорът.

Айзенбърг и Фишър — която се завръща като Хенли за пръв път от първия „Зрителна измама“ от 2013 г. — споделят същото усещане пред People.

Айзенбърг казва, че да играе Дани е „най-голямото удоволствие на света“, а Фишър разказва, че срещата с групата била „като да наваксваш с много стари приятели“.

„Липсваха ми всички“, добавя тя.