Джорджина на Роналдо се появи в секси рокля с гол гръб за вечеря в Белия дом

Годеницата на Кристиано Роналдо, Джорджина Родригес, зашемети в секси рокля с гол гръб за вечеря в Белия дом с Тръмп и саудитския престолонаследник.

31-годишната Родригес беше едно от известните лица, присъстващи на вечерята на президента Доналд Тръмп в Белия дом, за да приветства саудитския принц Мохамед бин Салман по време на обиколката му в Америка.

Родената в Буенос Айрес, Аржентина, инфлуенсърка и модел, която се сгоди за 40-годишния футболист по-рано тази година, изглеждаше зашеметяващо с коса, прибрана назад в елегантна прическа.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg