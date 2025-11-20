IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Джорджина на Роналдо се появи в секси рокля с гол гръб за вечеря в Белия дом

Вижте каква рокля избра за повода първата дама на САЩ Мелания Тръмп

20.11.2025 | 20:44 ч. 2
Снимка: Getty Images

Годеницата на Кристиано Роналдо, Джорджина Родригес, зашемети в секси рокля с гол гръб за вечеря в Белия дом с Тръмп и саудитския престолонаследник.

31-годишната Родригес беше едно от известните лица, присъстващи на вечерята на президента Доналд Тръмп в Белия дом, за да приветства саудитския принц Мохамед бин Салман по време на обиколката му в Америка.

Родената в Буенос Айрес, Аржентина, инфлуенсърка и модел, която се сгоди за 40-годишния футболист по-рано тази година, изглеждаше зашеметяващо с коса, прибрана назад в елегантна прическа.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

