Том Фелтън изигра Драко за първи път от 15 години в "Хари Потър и Прокълнатото дете"

Чиста магия обгърна Бродуей във вторник, 11 ноември, когато Том Фелтън официално направи своя дебют в „Хари Потър и Прокълнатото дете“ („Harry Potter and the Cursed Child“).

Двайсет години след като „Хари Потър и Философският камък“ („Harry Potter and the Sorcerer’s Stone“) излезе по кината, актьорът доказа, че все още владее магията — стъпи на сцената на нюйоркския "Lyric Theatre" и отново грабна пръчката на Драко Малфой, надменният русокоско, от "Слидерин", който игра във всичките осем филма.

А от списание People описват атмосферата - претъпканата зала, пълна с верни фенове на Потър, облечени като любимите си герои от магическия свят на Дж. К. Роулинг.

Носителката на „Тони“ пиеса — написана от Джак Торн като осмата история от поредицата за Хари Потър, с участието на Роулинг и режисьора на спектакъла Джон Тифани — се развива 19 години след събитията в „Даровете на смъртта“ и проследява следващото поколение магьосници, които се опитват да разгадаят новата мистерия, надвиснала над „Хогуортс“.

Същата пръчка, руса коса и закачлива усмивка...но нова същност

Завръщайки се към ролята, която го превърна в световно име, Фелтън беше посрещнат с бурни овации още при първата си поява. Но залата наистина избухна, когато той пресъздаде един от най-емблематичните моменти на Драко от филмите: вдигна магическата си пръчка пред лицето си и със същата онази усмивка произнесе репликата: „Страх ли те е, Потър?“ („Scared, Potter?“).

Това не беше просто носталгично намигване към миналото — това беше шанс Фелтън да се върне към героя, дефинирал младостта му, и да го изследва от съвсем нова перспектива. Като пораснал Драко — по-зрял, по-тих и все още преследван от тежестта на предишните си избори — Фелтън подчерта сложността на мъж, който още се учи как да се отскубне от тъмното си семейно наследство. Така той откри нови пластове човечност и уязвимост в някогашния побойник от „Хогуортс“, а изпълнението му носеше едновременно изкупление и тихо прозрение.

До финалния поклон емоцията явно го беше заляла. Очите му блестяха, докато се покланяше, трогнат от могъщата овация на крака за него и новия състав от седми сезон на „Прокълнатото дете“.

Това е първият път, в който Фелтън играе Драко след последния филм през 2011 г. и първото му участие на Бродуей . Това е и първият случай, в който актьор от филмите се появява в хитовия сценичен спектакъл.

„Постоянно си мисля, че сънувам“, каза Фелтън пред People още през юни, на червения килим на наградите „Тони“ 2025 г., добавяйки, че е огромен фен на спектакъла и го е гледал „десетина пъти — повечето пъти в Англия, а напоследък и няколко пъти на Бродуей“. „Никога не съм вярвал, че отново ще имам руса коса и ще се върна към тази роля. А сега се връщам като баща, защото Драко вече има син… да, това е старият герой, но поставен в напълно нови обстоятелства. Вълнувам се да го изследвам“, призна той.

Актьорът каза още, че бившият му колега Даниел Радклиф - който изигра Хари Потър в оригиналната филмова поредица, носител е на „Тони“ и е опитен Бродуей ветеран — му е давал съвети за дебюта.

„Старият ми съученик Потър — Радклиф — е играл доста на Бродуей и ме държи за ръка през всичко трудно, което трябва да се научи. Но доколкото виждам, това е невероятна общност. Феновете са изключително мили и въодушевени. Така че съм просто щастлив да съм част от това“, каза Фелтън.

Ограниченият 26-седмичен ангажимент на Фелтън в „Прокълнатото дете“ е насрочен засега до 10 май 2026 година.

Успехът на „Хари Потър и Прокълнатото дете“

На сцената до него се присъединяват Джон Скели, Емет Смит, Ейдън Клоуз и Триш Линдстром — съответно в ролите на Хари Потър, Албус Потър, Скорпиус Малфой и Джини Потър — след като вече са ги играли в северноамериканското турне. Други членове на трупата са Рейчъл Кристофър като Хърмаяни Грейнджър, Даниел Фредрик като Рон Уизли, Джанае Хамънд като Роуз Грейнджър-Уизли и Кристен Мартин като Делфи Дигъри.

В състава са още Чад Александър, Джон Алекс, Лоугън Бекър, Дарби Брийдлъв, Меган Бърн, Джеймс Крибинс, Тед Дийзи, Гари-Кай Флетчър, Дани Голдбърг, Алексис Гордън, Калеб Хейфън, Лоугън Джеймс Хол, Чанс Маршон Хил, Джей Мак, Самария Никсън-Флеминг, Брадли Пачет, Александра Питър, Дан Плехал, Али Рий, Габриел Рийд, Айзък Фаман Рейнолдс, Кия Скот, Марън Сърл, Стивън Спинела, Том Стивънс, Хадиджа Тариян, Бейлън Томас, Джулиъс Уилямс и Райли Тад Йънг.

„Хари Потър и Прокълнатото дете“ е най-успешната небалетна пиеса в историята на Бродуей, със събрани над 430 милиона долара и над 3,5 милиона продадени билета — постижение, което ѝ носи място в рекордите на „Гинес“. Тя е и третата най-дълго играна пиеса в историята на Бродуей.