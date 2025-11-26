IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 146

Как парите могат да създадат или разрушат връзката?

64% от двойките казват, че са финансово несъвместими

26.11.2025 | 22:18 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Парите не само купуват неща – те често отразяват ценности, сигурност, власт, доверие и визия за бъдещето. Когато двама партньори са с еднакви или сходни финансови разбирания, разговорите им за пари, целите и навиците им укрепват връзката. Когато не са, финансовите проблеми могат да подкопаят интимността, да предизвикат недоволство и дори да доведат до раздяла. Експерти и проучвания многократно показват, че финансовата несъвместимост е основен предвестник на проблеми във връзката. 

Защо е важна финансовата съвместимост? 

Проучване, цитирано от cnbc.com показва, че 64% от двойките казват, че са финансово несъвместими, което означава, че философиите им за харчене и спестяване се различават. 

Друго американско проучване сочи, че 23% от американците, които са във връзка, са прекратили отношенията си поради финансова несъвместимост, а много други обмислят да направят същото. 

Конфликтите, свързани с парите, често са свързани с по-дълбоки теми. Те засягат по-скоро доверието, справедливостта, властта, идентичността и споделената визия за живота. Следователно, за да бъде едно партньорство силно, не е важно колко имате, а как се справяте с парите заедно.

Чести финансови проблеми, които заплашват връзките

Ето някои често срещани проблеми, свързани с парите във връзките, и как се проявяват те:

  • Различни навици за харчене и спестяване

Единият партньор може да обича да харчи свободно, а другият да предпочита да спестява или инвестира. Това несъответствие често предизвиква спорове. 

  • Липса на прозрачност

Скриването на дългове, тайни покупки или тайни сметки подкопават доверието. 

Източник: Финансова съвместимост – как парите могат да създадат или разрушат връзката

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пари любовна връзка интимно
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem