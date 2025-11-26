IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кайли Дженър показа топ форма по сребрист бански

Подпали социалните мрежи

26.11.2025 | 22:53 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Кайли Дженър явно е в страхотно настроение и ѝ личи. В началото на седмицата тя показа как е прекарала уикенда си и не остави феновете равнодушни. 28-годишната риалити звезда сподели в профила си в Instagram серия кадри, на които позира по изрязан бански. Той е от 2 части. Изглежда така, сякаш Кайли е в двора на имението си. Тя е с пусната коса на вълни и демонстрира чудните си извивки.

Едрогърдата брюнетка е в топ форма.

Публикацията събра много харесвания, а фенове и звезди не спират да затрупват Дженър с комплименти за фигурата.

