Кайли Дженър показа топ форма по сребрист бански

Кайли Дженър явно е в страхотно настроение и ѝ личи. В началото на седмицата тя показа как е прекарала уикенда си и не остави феновете равнодушни. 28-годишната риалити звезда сподели в профила си в Instagram серия кадри, на които позира по изрязан бански. Той е от 2 части. Изглежда така, сякаш Кайли е в двора на имението си. Тя е с пусната коса на вълни и демонстрира чудните си извивки.

Едрогърдата брюнетка е в топ форма.

Публикацията събра много харесвания, а фенове и звезди не спират да затрупват Дженър с комплименти за фигурата.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net