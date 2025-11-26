Телефони, дрехи, обувки - митница Бургас продава на търг контрабандни стоки

Териториална дирекция Митница Бургас обяви публична продажба чрез търг с тайно наддаване на разнообразни стоки, сред които мобилни телефони и аксесоари за тях, строителни материали, текстилни изделия – дрехи, платове, спално бельо, обувки. Продажбата се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Стоките са задържани при митнически проверки на Митнически пункт Капитан Андреево в периода от 2021 до 2024 година и за тях вече са приключили досъдебните или административнонаказателните производства.

Стоките са обявени в 20 групи като в една от тях са включени 200 смарт телефона, открити при митническа проверка на лек автомобил, пътуващ от България за Турция. Мобилните телефони са били укрити около двигателя. В друга група са включени части за ловна пушка и машина за пълнене на патрони, които митническите служители открили, укрити в кашони сред багажа на турски гражданин, пътуващ за Германия. На търг се продават и 1050 изпарителни глави за електронни наргилета, които укрил около кръста си със стреч фолио, български гражданин, пътуващ към Турция.

Желаещите да участват в търга трябва да подадат заявление по образец за всяка група поотделно, както и ценово предложение. За участие в търга се внася и депозит за всяка група от стоки. Заявленията за участие в търга се подават в деловодството на Териториална дирекция Митница Бургас в Свиленград, ул. „Асен Илиев“ № 1.

Пълна информация за търга е публикувана на интернет страницата на Агенция „Митници" в секция „Публични продажби и търгове“ - „Публични продажби по ДОПК“.