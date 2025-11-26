IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Майли Сайръс на 33 г., ето как празнува

Постна нови снимки

26.11.2025 | 23:45 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Майли Сайръс навърши 33 години на 23-ти ноември. Певицата показа малко кадри от своя личен празник в профила си в Instagram.
Тя постна в социалната мрежа 2 черно-бели снимки.

Виждаме как звездата позира пред бяла торта със свещичка.

"33 вече гори ярко, благодарение на топлината от вашите мили пожелания за рожден ден. Всичко, което искам тази година, е повече смях с хората, които ми дават малките бръчки от усмивки, които започват да си личат. Обичам ви, всички", написала е Майли към публикацията си.

Селена Гомес и Ванеса Хъджинс бяха сред знаменитостите, които поздравиха изпълнителката за празника.

