Майли Сайръс на 33 г., ето как празнува

Майли Сайръс навърши 33 години на 23-ти ноември. Певицата показа малко кадри от своя личен празник в профила си в Instagram.

Тя постна в социалната мрежа 2 черно-бели снимки.

Виждаме как звездата позира пред бяла торта със свещичка.

"33 вече гори ярко, благодарение на топлината от вашите мили пожелания за рожден ден. Всичко, което искам тази година, е повече смях с хората, които ми дават малките бръчки от усмивки, които започват да си личат. Обичам ви, всички", написала е Майли към публикацията си.

Селена Гомес и Ванеса Хъджинс бяха сред знаменитостите, които поздравиха изпълнителката за празника.

