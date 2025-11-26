IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зодиите, които най-често мързелуват

Ето кои са те

26.11.2025 | 22:38 ч. 0
Снимка: iStock/S_Chum

Всеки трябва да си почива, а и няма човек, който поне понякога да не обича да си помързелува - да релаксира на дивана с хубав филм и вкусна храна. Но някои зодии перфектно са усвоили изкуството на мързела. И се отдават често на него. Вижте кои са те, според "Times Of India".

Телец

Телците от малки обичат комфорта, уюта, храната, домошари са. Те са организирани, работливи, сериозни в службата, отговорни са. Но ако ги помолите да се отдалечат от комфортното легло или дивана, трябва да има добра причина за това. Ценят комфорта си и обожават да релаксират с храна пред телевизора.

Риби

Много мили и емоционални зодии. Те просто са мечтателите на зодиака. Постоянно си фантазират нещо, живеят в свят на мечтите, отдават се на въображението си през деня. И така забравят за задълженията си. Не им пука за срокове, отговорностите вкъщи и т.н. Обичат да си дремват, да лежат и да мечтаят.

Останалите вижте в teenproblem.net

