Зодиите, които най-често мързелуват

Всеки трябва да си почива, а и няма човек, който поне понякога да не обича да си помързелува - да релаксира на дивана с хубав филм и вкусна храна. Но някои зодии перфектно са усвоили изкуството на мързела. И се отдават често на него. Вижте кои са те, според "Times Of India".

Телец

Телците от малки обичат комфорта, уюта, храната, домошари са. Те са организирани, работливи, сериозни в службата, отговорни са. Но ако ги помолите да се отдалечат от комфортното легло или дивана, трябва да има добра причина за това. Ценят комфорта си и обожават да релаксират с храна пред телевизора.

Риби

Много мили и емоционални зодии. Те просто са мечтателите на зодиака. Постоянно си фантазират нещо, живеят в свят на мечтите, отдават се на въображението си през деня. И така забравят за задълженията си. Не им пука за срокове, отговорностите вкъщи и т.н. Обичат да си дремват, да лежат и да мечтаят.

