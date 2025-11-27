Кравешки принт - тотален хит за есента и зимата

Есента върви към своя край, зимата приближава все по-уверено, и вече ясно виждаме какви са модните тенденции за студените месеци.Още от месец-два насам се забелязва, че един принт стана изключително модерен и ще продължи да бъде така и в следващите зимни месеци.

Като цяло, принтовете - флорални, карирани, раирани, животински, на точки, са в голям подем през цялата 2025 г.

Но специално през есента и зимата истинско впечатление прави един животински принт - кравешкият, съобщават от американското издание на "Cosmopolitan".

Дори да не ви звучи така, реално той стои много изискано.

Определено той е една по-смела тенденция от някои други животински принтове - като леопардов, тигров и змийски, които се приемат за класика в жанра и традицонни.

Но пък кравешкият принт стои интересно, забелязва се, а и доста лесно се включва в гардероба и всекидневната визия. Все пак - състои се от неутрални цветове, които си отиват с почти всичко. Черното и бялото лесно могат да се комбинират със земни тонове, като кафяво, кремаво, бежово, маслинено зелено - други идеални цветове за есента и студените месеци.

Освен това, може да съчетавате кравешки принт с обикновени дрехи - дънки, изчистена блуза, ежедневни жилетки и блейзъри. Така акцентът е върху дрехата с животински принт, но не сте прекалено официални или с крещящо облекло.

Модерни сега са якетата, полите, панталоните, ризите, елечетата с кравешки принт.

Но не забравяйте и за други важни части от визията - хит са дамски чанти и обувки - ботуши, боти, маратонки - които също са в този десен.

Още за тенденцията и снимки - вижте в teenproblem.net