Дървесен десен – най-актуалната тенденция за есен-зима 2025

Луксозните брандове отдавна залагат на смели животински щампи, абстрактни геометрични мотиви и дръзки принтове.

През новия сезон дамският гардероб е завладян от тенденцията на десен наподобяващ дърво.

В унисон с природата лесно пренасяме естествената текстура на дървесината директно в модерния стил.

Носталгичен, вдъхновен от природата и в същото време футуристичен, този принт се превръща в must-have тренд за есен-зима 2025.

Тенденцията с дървесни мотиви се появи на модния подиум, а вече завладя и ежедневните визии на дамите, които искат да изглеждат едновременно различно, артистично и модерно.

Защо дървесният принт е толкова актуален през 2025?

2025 е година, в която модата се завръща все повече към природата. Дървесният принт се вписва идеално – микс между естествената текстура на дървото и технологични похвати като дигитални принтове и 3D плетива.

Тази тенденция дава усещане за топлина, уют и връзка с природата, но същевременно остава достатъчно модерна, за да изглежда като част от бъдещето на модата. Вдъхновението идва едновременно от екоестетиката и от ретро привкуса на 70-те – епоха, в която дървените ламперии, органичните форми и природните материали са топтенденция.

