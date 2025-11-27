Хю Джакман похвали любимата си Сътън Фостър в Instagram

Хю Джакман и Сътън Фостър направиха следващата стъпка в новата си връзка в сряда — вече се показаха и като двойка в Instagram.

Хю сподели снимка на новата си половинка, заснета докато тя пее пред публика в нюйоркски джаз клуб. Към кадъра той написа: "Сътън, която пее по време на празниците в кафе "Саrlyle"... това вече е истинска нюйоркска вечер! И напълно магична."

Постът идва само месец след като двамата дебютираха на червения килим — държейки се за ръце и позирайки заедно на прожекцията на "Song Sung Blue" на "AFI FEST".

Звездите от "The Music Man" и дългогодишни приятели разкриха връзката си публично още през януари, когато бяха заснети да се държат за ръце на вечеря в Санта Моника, пише TMZ.

Както е известно, Хю и бившата му съпруга Дебора-Лий Фърнес обявиха края на 27-годишния си брак през септември 2023 г. Сътън пък сложи край на брака си с Тед Грифин през октомври 2024 г., след десет години заедно..