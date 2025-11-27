Mалката дъщеря на Серина Уилямс е новата тенис надежда в семейството

Серина Уилямс, една от най-емблематичните фигури в световния спорт и символ на женска сила, отново трогна милионите си последователи.

Тенис легендата сподели редки и изключително лични снимки със своята 2-годишна дъщеря Адира.

Спортистката и майка на две деца показа как предава любовта си към играта на най-малкото си дете – момент, който се превърна в истинско вдъхновение за майките по цял свят.

Първи стъпки на корта – наследницата на Серина

В Instagram профила си Уилямс публикува няколко снимки, които станаха хит в социалните мрежи. На кадрите малката Адира, облечена в бели спортни дрехи, като истинска малка тенис звезда, държи малка ракета и имитира прочутата поза на майка си.

Щастливата майка дори е направила страница в Instagram, в която публикува снимки на момиченцето си. Профилът вече се радва на над 49 000 последователи

