Кейт Мидълтън стартира нов проект със стари рокля и обувки

Принцеса Кейт обича устойчивата мода. Принцесата на Уелс всъщност е станала известна с това, че носи едни и същи дрехи от гардероба си за различни кралски ангажименти през годините. Именно подобен ход направи и този четвъртък, когато посети самостоятелно благотворителна организация, грижеща се за психичното здраве на децата.

За кралския си ангажимент, принцесата на Уелс се облече в рокля с висока яка на един от любимите ѝ дизайнери, съчетавайки шикозния тоалет с чисто нова чанта.

На 27 ноември Кейт Мидълтън посети центъра „Ана Фройд“ в Лондон, в подкрепа на едноименната благотворителна организация, на която е кралски патрон. За случая принцесата носи повторно роклята Miles на дизайнерката Емили Уикстед, чиято първоначална форма бе променена, за да се добавят дълги ръкави.

Принцесата на Уелс за първи път носи въпросния дизайн през декември 2022 година, когато посети Центъра за развиващо се дете в Харвардския университет в Бостън. За посещението си в центъра „Ана Фройд“ Кейт съчета вталената рокля с релефни кожени обувки Hugo Boss, които носеше за първи път през 2016 година.

