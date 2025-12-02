Джош Бролин за приятелството си с Тръмп: Това не е човекът, който познавах

Джош Бролин говори откровено за миналото си приятелство с Доналд Тръмп.

В ново интервю пред The Independent, публикувано на 29 ноември, 57-годишният актьор се връща към отношенията им, като споделя и мнението си за възможността 79-годишният Тръмп да се пробва за трети президентски мандат.

"Не ме е страх от Тръмп, защото, колкото и да твърди, че ще остане на поста завинаги, това просто няма как да се случи. И ако все пак се случи... ще се справя в този момент. Понеже съм бил приятел с Тръмп преди да стане президент, мога да кажа, че аз познавам един друг човек", казва Бролин.

Тръмп намеква за евентуален трети мандат многократно, макар че 22-рата поправка в Конституцията категорично го забранява.

Бролин се запознава с него след участието си във филма "Уолстрийт 2: Парите никога не спят" ("Wall Street 2: Money Never Sleeps") от 2010 г., когато Тръмп е познат основно като имотен магнат, пише People.

Говорейки за бизнес начинанията му, Бролин отбелязва: "Сигурен съм, че е имало много корупция."

Разказва, че решението на Тръмп да построи скъп хотел "насред един град-блато в края на 70-те", намеквайки за Ню Йорк, му се е сторило интригуващо.

"Това ми е интересно. Сега обаче е чиста, неограничена власт", казва актьорът.

Бролин, който наскоро се появи на премиерата на "Вади ножовете 3" ("Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery"), продължава с неочаквана похвала към умението на Тръмп да продава себе си: "Няма по-голям гений от него в маркетинга. Той взима слабостите на масовата публика и ги запълва. Заради това толкова хора имат чувството, че е като техен талисман. Мисля, че става много по-малко дума за Тръмп и много повече за нуждата на хората да бъдат валидирани."

И тъй като в най-новата си лента, Бролин е в ролята на властолюбив, разединяващ и религиозен лидер, на име Мосиньор Уикс, се появиха слухове, че образът е вдъхновен от Тръмп.

"Като се замисля, мога да кажа, че има някаква "тръмпистка алчност", споделя той, но веднага след това поясни, че вдъхновение от Тръмп в този случай няма.