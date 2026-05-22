Лора Дърн събра семейството си на червения килим в Кан

След загубата на майка си актрисата подкрепи баща си Брус

22.05.2026 | 23:15 ч. 0
Снимка: Getty Images

Понякога най-силните появи на червения килим не са свързани с блясъка, модата или светкавиците на фотографите, а с хората, които стоят до нас в най-трудните моменти. Именно такава емоция донесе появата на Лора Дърн на филмовия фестивал в Кан – месеци след тежката загуба, която беляза семейството ѝ.

Холивудската актриса се появи в компанията на най-близките си хора и показа, че дори след период на скръб подкрепата на семейството остава най-голямата опора. Присъствието на няколко поколения от фамилията Дърн превърна вечерта в много повече от поредна бляскава поява – в тих, но силен знак за близост, памет и продължаваща връзка между тях.

Феновете и фотографите в Кан бързо обърнаха внимание не само на стилната визия на актрисата, но и на топлата атмосфера около нея. Усмивките, жестовете и сплотеността на семейството създадоха един от най-емоционалните моменти на фестивала тази година.

59-годишната Дърн стъпи на червения килим във Франция под ръка с децата си, Елъри и Джая Харпър, и баща си Брус Дърн преди премиерата на документалния филм Dernsie в сряда, 20 май. Семейството позира за снимки, като Брус беше подкрепян от двете страни от дъщеря си и внук си. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Лора Дърн
