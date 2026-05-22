От генерал до губернатор: Путин прокарва "нов елит" от военни ветерани

От години президентът Владимир Путин обещава да създаде "нов елит" в Русия, съставена от ветерани от войната му в Украйна. Според анализатори той имаше много причини да го направи. Бившите войници щяха да му бъдат лоялни, както и на неговата политика. Повишаването им в длъжност щеше да задълбочи милитаризацията на обществото, да послужи като стимул за набиране на войници и да помогне за интегрирането на войските след напускането на бойното поле. Сега Путин направи най-голямата стъпка досега за изпълнението на обещанието си. Миналата седмица той уволни популярен губернатор в област, граничеща с Украйна, и го замени с военен генерал, пише NYT. Новият губернатор, Александър Шуваев, е командвал подразделение, което е участвало в руската битка за източноукраинския град Авдиевка - една от най-кървавите в тази война.

Разследващите в Украйна са обвинили неговото подразделение в военни престъпления, включително екзекуции на военнопленници, макар че той не е бил посочен за наказателно преследване от украинското правителство, както някои други руски генерали. Подразделението му също имаше репутация, че използва войниците като пушечно месо, което не спечели на Шуваев приятели сред руските провоенни блогъри. Шуваев е завършил "Време на герои", финансирана от Кремъл магистърска програма, която Путин стартира през 2024 г., за да подготви ветерани от войната за държавни длъжности. Програмата е обучила около 160 ветерани, повечето от които с неотдавнашен боен опит. Новите бюрократи отразяват "външната политика, която Русия прокарва", каза Михаил Комин, политолог в Центъра за анализ на европейската политика, базиран в Брюксел.

След като инвазията на Путин в Украйна през 2022 г. се превърна в продължителна война, Путин започна да говори за необходимостта да се възнаградят мъжете, които се сражават в Украйна. Някои правителствени служители започнаха да използват кратки престои във военните сили, за да напреднат в кариерата си. Но руската политическа класа, според анализатори, беше скептична, че призивът на Путин ще издигне ветераните от войната на значими позиции на властта.

През 2024 г. Путин назначи Артьом Жога, бивш военен командир във войната срещу Украйна, за свой пратеник в Уралския окръг,

а след това го покани да се присъедини към президентския Съвет за сигурност. Постът на пратеник обаче не носи голяма власт. Оттогава обаче все повече ветерани от войната се изкачват по стълбицата в руското правителство. Само през последните два месеца поне девет от тях са получили назначения на постове като заместник-губернатор и министър в регионално правителство, според Telegram канала на "Time of Heroes".

Тази програма е изключително селективна. Само 85 от около 22 000 кандидати бяха приети за последната академична година. Путин продължава да повдига темата за подпомагането на ветераните, както в публичния, така и в частния сектор, в явна реакция на липсата на ентусиазъм от страна на правителството му. Миналата седмица той даде указания на министрите на правителството по време на конференция за тежка промишленост да положат повече усилия, за да се гарантира, че ветераните получават работа в сектора.

"Момчетата се борят, справят се добре - трябва да ги подкрепим", каза той.

Въпреки това назначаването на Шуваев за губернатор на Белгородска област беше посрещнато със скептицизъм дори от някои гласовити поддръжници на Путин.

Сближен с Кремъл пиар специалист, Павел Слатинов, изрази загриженост относно назначаването на човек от "напълно различна среда" на губернаторския пост.

"Такава дълбока и донякъде радикална промяна в стила на управление е изпълнена с рискове", написа той в своя блог. Той предупреди, че в постсъветската история на Русия няма успешни примери за регионални губернатори, които преди това са били генерали.

Попитан за избора на Шуваев, Дмитрий С. Песков, говорител на Кремъл, заяви пред руските медии, че решенията за назначаване на кадри "не се ограничават" до кандидати с военно минало. Предшественикът на Шуваев, Вячеслав Гладков, беше високо уважаван в Белгород заради практичния си подход към справянето с предизвикателствата на региона по време на войната.

Жителите харесваха личния подход на Гладков, който започваше ежедневните си видеообръщения с думите: "Добро утро, скъпи приятели". Понякога Гладков критикуваше националното правителство. Той публично обвини Министерството на отбраната, че не е успяло да предотврати краткотрайното украинско нахлуване в региона му през 2023 г.

Тази година той остро оспори ограниченията на Кремъл върху приложението Telegram, на което жителите на Белгород разчитат за предупреждения за украински атаки. Когато беше обявено уволнението му, жителите се обърнаха към социалните медии, за да му благодарят за работата. Това беше изключителна проява на подкрепа. Длъжностни лица като Гладков обикновено са изкупителни жертви за проблемите в руските региони.

Иля, 22-годишен завършил право в Белгород, каза, че е нащрек от назначаването на генерал за ръководител на региона.

"Чувстваме голямо напрежение в Белгород заради военните действия и военните като такива, а сега ни натрапват военен като губернатор", каза Иля по телефона.

Публичната критика към ветеран от войната се наказва с наказателни обвинения в Русия. В понеделник Шуваев свика първото си заседание на регионалното правителство. Когато Гладков беше начело, такива сесии се излъчваха на живо. Шуваев проведе своето зад затворени врати.