Бизнесмен предложи да построи небостъргач с 65 етажа на фона на... Матерхорн

Сгушено над алпийска долина, село Цермат предлага една от най-хубавите гледки в Европа, извисяваща се нагоре към криволичещия връх Матерхорн в едната посока и билото Горнерграт в другата. Ако един хотелиер успее с новото си начинание, гледката ще бъде допълнена от най-високата сграда в Швейцария.

Хайнц Юлен, 61-годишен предприемач и архитект от района, се надява да построи 260-метров небостъргач с 65 етажа, на прогнозна цена от около половин милиард евро.

Сградата, временно наречена "Лина Пийк", ще включва 32 етажа достъпни жилища за местните жители и концертна зала с 2500 места, а 30-те най-горни етажа ще бъдат запазени за луксозни апартаменти, които ще бъдат предназначени предимно за богати чуждестранни инвеститори.

Проектът е представен като вертикално решение на отчаяния недостиг на жилищно пространство в селото. То има постоянно население от около 5800 души, което рутинно нараства до 40 000 през зимните месеци. Средните цени на жилищата са се повишили до близо 20 000 швейцарски франка (18 800 британски лири) на квадратен метър - сред най-скъпите на континента.

"Имаме големи проблеми с жилищната криза", каза Юлен пред SRF, швейцарската обществена телевизия. "Няма място за местните жители и толкова много от тях просто се изнасят."

И все пак не всички са убедени, че кула, по-висока от всичко във Франкфурт или Мадрид, е правилното решение

Когато Юлен представи предложенията си на публична среща миналия месец, той сравни небостъргача със скала, стояща здраво в бурята на икономическите трудности на Цермат, приютявайки населението.

Той каза, че вече е придобил парцел земеделска земя в долината под града. Сградата ще бъде построена върху квадратна основа с размери 40 м от всяка страна. В подножието ѝ ще има хиляда паркоместа. Ще бъде оборудвана със спортен център, детска градина, магазини и ресторанти.

Някои жители обаче изразиха опасения, че връх Лина може да изостри проблемите на Цермат с прекомерния туризъм или да развали гледката, по начина, по който го прави подобният, но много по-малък Тур д'Ивоар (Кулата от слонова кост) в Монтрьо.

Много швейцарци реагираха с иронично свиване на рамене, посочвайки броя на предишните планове за мегапроекти, които са се провалили, и необходимостта от публично гласуване за прекласифицирането на земята за целите на планирането.

"Защо просто не издълбаем Матерхорн и не построим апартаменти вътре в него, с асансьор до върха?", написа един потребител в социалните мрежи. Друг коментира: "Надявам се, че ще бъде достатъчно висок и широк, че Матерхорн вече да не може да се вижда от селото. Тогава вече няма да е толкова интересен за туристите и може би апартаментите ще станат по-евтини."