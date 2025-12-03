Кайли Дженър и Тимъти Шаламе още са заедно, празнували Деня на благодарността

Май няма причина за притеснение, що се касае до връзката между Кайли Дженър и Тимъти Шаламе.

В последно време имаше слухове, че нещата между тях куцат, някои дори писаха, че са пред раздяла. Но явно това не е вярно.

Според нова информация, 28-годишната риалити звезда и 29-годишният актьор са прекарали заедно Деня на благодарността, който в САЩ бе отпразнуван в четвъртък.

Източници на "Deux Moi" разкриват, че Кайли и Тимъти са прекарали Деня на благодарността заедно - с другите от клана Кардашян-Дженър, и то в частен клуб.

Един от източниците твърди, че буквално с Тимъти са пресекли пътищата си в клуба.

Друг източник твърди, че Джъстин Бийбър, съпругата му Хейли и синът им Джак Блус също са отпразнували Деня на благодарността с Кайли и Шаламе.

"Ние видяхме Тимъти, Кайли, Кендъл, Хейли, Джъстин, дори някои от децата. Те просто се разхождаха наоколо, като нормално семейство", коментира източникът.

