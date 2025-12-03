Вдовецът на Тина Търнър има нова приятелка

Съпругът на Тина Търнър, Ъруин Бах, е намерил любов отново, повече от две години след смъртта на Кралицата на рокендрола. 69-годишният германски музикален мениджър беше заснет да пазарува в Милано с жена на име Кристина в сряда, 26 ноември - точно на деня, в който Тина, починала през май 2023 г. на 83 години, щеше да отпразнува своя 85-и рожден ден.

Бах, човекът, който стоеше до Търнър близо 40 години, разкри пред швейцарския таблоид Blick през август, че е "благодарен за новата си любов", но помоли фамилията ѝ да остане в тайна.

"Сега мога да бъда щастлив отново. Искаме да пазим личното си пространство, тъй като тя не е публична фигура", каза той

Той добави с усмивка, че имат разлики, защото Кристина обожава опера и балет, а той е "повече рок и поп", но и двамата го приемат "по-скоро като допълване, а не като контраст".

Той се впуска в нова връзка две години и половина след смъртта на Търнър в дома им в Цюрих след дълго боледуване.

Легендата от хита "What's Love Got to Do with It" и Бах се ожениха през 2013 г., след близо три десетилетия заедно. Двамата живееха в Швейцария, където тя получи гражданство след сватбата.

Стилистът на Тина по време на турнетата ѝ, Уейн Лукас, разказа пред People след смъртта ѝ, че любовта на Бах буквално я е държала жива през всичките тежки години, включително след като той ѝ дари бъбрек през 2017 г., както и по време на огромните лични трагедии, когато загуби двама от синовете си, Рони (през 2022 г.) и Крейг (през 2018 година).

"Нямам представа как издържа всичко това. Единственото обяснение е любовта на Ъруин. Той наистина я обичаше", каза Лукас

В мемоара си от 2020 г. "Happiness Becomes You", Тина разказва как Бах ѝ е показал, че може да обича, без да се отказва от себе си - нещо, което не е имала в насилствения си брак с Айк Търнър.

"Даряваме си свобода и пространство да бъдем личности, докато сме двойка. Ъруин, който сам по себе си е сила на природата, никога не е бил засенчен от моята кариера, талант или слава. Той ми показва, че истинската любов не изисква да притъмня светлината ми, за да блести неговата. Напротив. Ние сме светлината в живота на другия и искаме да сияем колкото може по-ярко. Заедно", пише тя.