Румяна Бъчварова: В класическа политическа криза сме, тя се задълбочава

В класическа ситуация сме на политическа криза, която вместо да се разрешава, се задълбочава, заяви бившият вицепремиер и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова в предаването "Денят ON AIR".

По думите ѝ бюджетът беше поводът, по който се изля общественото недоволство, а главната причина за протеста е "недоволството от управлението".

"Хората разбраха, че ако бюджетът бъде приет, те няма да живеят добре в следващите години", заяви Бъчварова пред телевизия Bulgaria ON AIR.

"Протестът много бързо си намери фолклора - различни песни, музика, картини. Това е изключителен точен индикатор, че има по-съществен дух в това явление", добави тя.

Бившият вицепремиер и министър на вътрешните работи отбеляза, че във възрастово отношение на протеста са доминирали младите хора и професионално активните. "Имаме ново явление. То вече става фактор в обществено-политическия живот, с който политиците ще трябва да се съобразяват", отбеляза Бъчварова.

На въпрос докога ще устиска лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на натиска и на протестите, тя отговори, че той осъзнава колко е сериозен проблемът.

"Ако Радев е решил да прави партия и има ниши в ляво, дали ще бъде след три месеца, или след 13 месеца, то така или иначе ще се случи", каза Бъчварова.

"Всяка власт има алтернатива", подчерта бившият вицепремиер и министър на вътрешните работи.