Риана и A$AP Rocky с признания за трите им деца

Момчетата се разбират

03.12.2025 | 23:10 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Риана проговори за трите си деца. 37-годишната певица каза, че обича да ги гледа как растат и харесва живота като майка.

"Бебетата са страхотни. Всички те стават по-големи и аз не мога да го понеса. Моите синове, о, Боже, техните лица се променят. Вратовете им стават по-дълги. Обичам това", коментира звездата пред "Extra".

Таткото A$AP Rocky също призна, че децата са много сладки.

Рапърът каза още, че двамата им сина се разбират по-добре, отколкото очаквали.

Какво разкри той и още за семейството - четете в teenproblem.net

звезди Риана A$AP Rocky деца
