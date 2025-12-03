Риана и A$AP Rocky с признания за трите им деца

Риана проговори за трите си деца. 37-годишната певица каза, че обича да ги гледа как растат и харесва живота като майка.

"Бебетата са страхотни. Всички те стават по-големи и аз не мога да го понеса. Моите синове, о, Боже, техните лица се променят. Вратовете им стават по-дълги. Обичам това", коментира звездата пред "Extra".

Таткото A$AP Rocky също призна, че децата са много сладки.

Рапърът каза още, че двамата им сина се разбират по-добре, отколкото очаквали.

