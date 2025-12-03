Линда Хамилтън гордо показва бръчките си

Макар и с лице, набраздено от бръчки, Линда Хамилтън се чувства напълно комфортно в собствената си кожа.

69-годишната актриса, чиято най-прочута роля е тази на Сара Конър във филмите „Терминатор“ заедно с Арнолд Шварценегер, наскоро говори с AARP за стареенето в очите на обществеността.

Тя заяви, че отказва да се съобразява с невъзможните холивудски стандарти за красота.

„Не прекарвам нито миг в опити да изглеждам по-млада на каквото и да е ниво, никога“, каза звездата от Stranger Things пред изданието, добавяйки, че не „гони красотата“.

„Просто напълно се предадох на факта, че това е лицето, което съм заслужила. И то ми говори толкова много“, добави тя.

Хамилтън се присъедини към актьорския състав на петия сезон на хитовия сериал Stranger Things като учения д-р Кей.

