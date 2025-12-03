IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Как да намалите риска от недостиг на магнезий

Управлявайте стреса и подобрете хигиената на съня

03.12.2025 | 22:50 ч. 0
Снимка: istock

Магнезият е жизненоважен минерал, който играе ключова роля в стотици биохимични процеси в организма, включително функционирането на нервите и мускулите, производството на енергия и контролирането на реакцията на стрес. 

Когато нивата на магнезий спадат, е възможно да изпитате по-слаба устойчивост на стрес, лош сън, мускулно напрежение или промени в настроението. Проучвания показват, че магнезият помага за успокояване на нервната система и подпомага отпускането и заспиването, според Verywell Health.

За жените, чиито хормонални колебания, менструация, бременност или начин на живот могат да увеличат нуждите от хранителни вещества, поддържането на нормални нива на магнезий помага за качеството на съня, справянето със стреса и общите нива на енергия.

Ако забележите тези признаци и вашата диета е бедна на растителни храни или сте подложени на силен стрес, ниското ниво на магнезий може да е факт.

Храни, богати на магнезий

Ето някои добри източници, които можете лесно да включите в менюто си:

  • Зеленолистни зеленчуци (спанак, къдраво зеле);
  • Ядки и семена (бадеми, тиквени семки, чиа);
  • Бобови растения и боб (черен боб, нахут, леща);
  • Пълнозърнести храни (киноа, овес, кафяв ориз);
  • Тъмен шоколад (в умерени количества) 
  • Някои видове риба, месо и млечни продукти също съдържат магнезий, но в по-малки количества от растителните източници. 

