IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 121

Нели Петкова, Виктор Калев и Биг бенда на "Коледа в Пловдив"

Те ще са част от звездите през първата седмица

02.12.2025 | 19:26 ч. Обновена: 02.12.2025 | 19:26 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пловдив постави началото на първото издание на „Коледа в Пловдив“ – ново мащабно и вдъхновяващо празнично събитие, което в периода от 28 ноември до 4 януари ще превърне централната част на града в сияйна коледна приказка с концерти, атракции, базар и впечатляващи преживявания за всички поколения.

Празничното начало бе дадено на 1 декември, когато веднага след запалването на светлините на градската елха започна програмата на сцената пред Пощата на площад „Централен“. 

Първата седмица на „Коледа в Пловдив“ обещава силно начало с едни от най-обичаните български изпълнители. 

На 7 декември от 18:00 ч. за първи път в Пловдив невероятната Нели Петкова и Биг Бенд Пловдив ще представят съвместен коледен концерт със специалното участие на обичания актьор Виктор Калев. 

Малко преди тяхното представяне публиката ще се наслади на „Тайното шоу на…“ –  впечатляващ спектакъл-изненада с артисти, които остават в тайна до появата им на събитието.

Сред водещите музикални акценти през декември са концертите на "Сигнал" (13 декември), на Роби (20 декември), както и съвместната изява на музикалните сензации Филип Донков и Александър Колев (27 декември). 

Празничните концерти ще продължат всеки петък, събота и неделя до 4-ти януари.

Коледната атмосфера в Пловдив ще бъде обогатена от впечатляващи тематични атракции – Асансьорът на Дядо Коледа, Каруселът – Коледна елха, творческата работилница  „Гуш“ и Пощата на Дядо Коледа, както и уютни коледни къщички, предлагащи характерни сезонни вкусове, топли напитки и ароматно греяно вино. 

През целия период ще се провеждат и театрални и балетни представления, творчески занимания, прояви на коледари и кукери и демонстрации на български и европейски празнични обичаи.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

нели петкова пловдив виктор калев
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem