Нели Петкова, Виктор Калев и Биг бенда на "Коледа в Пловдив"

Пловдив постави началото на първото издание на „Коледа в Пловдив“ – ново мащабно и вдъхновяващо празнично събитие, което в периода от 28 ноември до 4 януари ще превърне централната част на града в сияйна коледна приказка с концерти, атракции, базар и впечатляващи преживявания за всички поколения.

Празничното начало бе дадено на 1 декември, когато веднага след запалването на светлините на градската елха започна програмата на сцената пред Пощата на площад „Централен“.

Първата седмица на „Коледа в Пловдив“ обещава силно начало с едни от най-обичаните български изпълнители.

На 7 декември от 18:00 ч. за първи път в Пловдив невероятната Нели Петкова и Биг Бенд Пловдив ще представят съвместен коледен концерт със специалното участие на обичания актьор Виктор Калев.

Малко преди тяхното представяне публиката ще се наслади на „Тайното шоу на…“ – впечатляващ спектакъл-изненада с артисти, които остават в тайна до появата им на събитието.

Сред водещите музикални акценти през декември са концертите на "Сигнал" (13 декември), на Роби (20 декември), както и съвместната изява на музикалните сензации Филип Донков и Александър Колев (27 декември).

Празничните концерти ще продължат всеки петък, събота и неделя до 4-ти януари.

Коледната атмосфера в Пловдив ще бъде обогатена от впечатляващи тематични атракции – Асансьорът на Дядо Коледа, Каруселът – Коледна елха, творческата работилница „Гуш“ и Пощата на Дядо Коледа, както и уютни коледни къщички, предлагащи характерни сезонни вкусове, топли напитки и ароматно греяно вино.

През целия период ще се провеждат и театрални и балетни представления, творчески занимания, прояви на коледари и кукери и демонстрации на български и европейски празнични обичаи.