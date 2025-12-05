IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 18

Земетресението с магнитуд 5,9 в Невада се оказа грешка на предупредителната система

Геоложката служба на САЩ прави разследване

05.12.2025 | 07:32 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Съобщението за земетресение с магнитуд 5,9 в Невада се оказа грешка на автоматичната предупредителна система, предаде Ройтерс, като се позова на Геоложката служба на САЩ.

По-рано днес тя обяви, че в района на град Дейтън в този западен американски щат е станал трус.

Впоследствие Яареб Алтауил, геофизик от Националния информационен център за земетресения в Голдън, щата Колорадо, каза, че Геологическата служба на САЩ все още се опитва да установи защо автоматичната ѝ система за ранно предупреждение е била тревога за такова земетресение.

Очевидци разказаха, че са били уведомени по мобилните си телефони за опасност, въпреки че се намират чак в района на Санфранциския залив, на около 290 километра.

Според Алтауил системата отправя подобно фалшиво предупреждение за първи път. /БТА

 

 

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

невада земетресение грешка разследване
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem