3 зодии с шанс за изненадващи парични постъпления около пълнолунието на 4 декември

Последното пълнолуние за годината носи голяма финансова енергия за няколко зодиакални знака, а именно за Телец, Лъв и Козирог. За тях това е идеалното време да осребрят възможностите си – буквално.

А ето и кои са зодиите – късметлии във финансов план:

Телец

Телец, това пълнолуние ви организира космическо парти, а почетният гост е финансовото изобилие. С вашата непоколебима решителност и практичност без глупости, е време да засадите семената на просперитета. Представете си, че правите дългосрочни инвестиции, издигате се в кариерата си и оставяте вътрешния си предприемач да се развихри. Вселената е като вашата финансова мажоретка и познайте какво? Време е да блеснете.

Съвет за проявление: Изработете дъска за визии

Вземете няколко стари списания, лепило и дъска за обяви. Създайте си табло за визуализация със снимки, които крещят „парични цели“. Медитирайте върху него редовно и гледайте как Вселената поръсва магическия си прах върху финансовите ви мечти.

Източник: Tialoto.bg