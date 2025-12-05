IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 4

3 зодии с шанс за изненадващи парични постъпления около пълнолунието на 4 декември

Дали сте сред тях

05.12.2025 | 01:15 ч. 0
Снимка: Istock

Снимка: Istock

Последното пълнолуние за годината носи голяма финансова енергия за няколко зодиакални знака, а именно за Телец, Лъв и Козирог. За тях това е идеалното време да осребрят възможностите си – буквално.

А ето и кои са зодиите – късметлии във финансов план:

Телец

Телец, това пълнолуние ви организира космическо парти, а почетният гост е финансовото изобилие. С вашата непоколебима решителност и практичност без глупости, е време да засадите семената на просперитета. Представете си, че правите дългосрочни инвестиции, издигате се в кариерата си и оставяте вътрешния си предприемач да се развихри. Вселената е като вашата финансова мажоретка и познайте какво? Време е да блеснете.

Съвет за проявление: Изработете дъска за визии

Вземете няколко стари списания, лепило и дъска за обяви. Създайте си табло за визуализация със снимки, които крещят „парични цели“. Медитирайте върху него редовно и гледайте как Вселената поръсва магическия си прах върху финансовите ви мечти.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

3 зодии пълнолуние
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem