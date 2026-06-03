Почина Пийбо Брайсън, изпял едни от най-емблематичните песни на Disney

R&B певецът Пийбо Брайсън, най-известен с изпълненията си на Disney класиките "A Whole New World" от анимацията "Аладин" ("Aladdin") и "Beauty and the Beast" от "Красавицата и Звяра" ("Beauty and the Beast"), почина на 75-годишна възраст.

Той е починал във вторник вечерта, заобиколен от семейството и близките си, съобщиха роднините му в изявление. Причината за смъртта не е оповестена публично, но e ясно, че Брайсън е получил инсулт през уикенда и е бил под медицински грижи, пише ВВС.

Ветеранът на R&B музиката стои зад хитове, които обхващат периода от 70-те години до 2010-те, сред които "Feel the Fire", "I'm So Into You", "Can You Stop the Rain", "If Ever You're In My Arms Again" и "Reaching for the Sky".

Гласът зад две емблематични Disney песни

Брайсън печели две награди "Грами" през 1992 и 1993 г. за два дуета, които по-късно се превръщат в саундтрак на цяло поколение Disney фенове - "Beauty and the Beast" със Селин Дион от "Красавицата и Звяра" и "A Whole New World" с Реджина Бел от "Аладин".

"Докато сърцата ни са разбити, намираме утеха в това, че знаем колко дълбоко беше обичан Пийбо и колко много животи бяха докоснати от гласа му и щедрия му дух. Наследството и музиката му ще живее поколения наред", сподели семейството му.

Пет десетилетия на сцена

"Повече от пет десетилетия необикновеният глас на Пийбо беше саундтрак към някои от най-скъпите моменти в живота. Музиката му превеждаше поколения през радостни празници, големи любовни истории и трайни моменти на утеха и вдъхновение, създавайки наследство, което завинаги ще живее в сърцата на хората, които го обичаха, и на безбройните животи, до които той се докосна чрез песента", заяви семейството му.

Пийбо Брайсън наскоро изнесе концерт с Джефри Озбърн в американския щат Джорджия през май.

По-късно тази година той трябваше да има още няколко концерта от турнето си "Golden Touch", с което отбелязваше 50 години в музикалната индустрия.

През април Брайсън отпразнува 75-ия си рожден ден и сподели в социалните мрежи снимки от празненството със семейството и приятелите си.