Генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна в Киев на 3 юни на изненадващо и необявено официално посещение, съобщи украинският държавен железопътен монопол "Укрзализница“.

Визитата идва само ден след една от най-тежките атаки на Русия, при която бяха убити над 20 души и бяха ранени над 100 в цяла Украйна.

"Днес на жп гарата в Киев с радост приветстваме генералния секретар на НАТО Марк Рюте“, съобщи железопътната компания в Telegram. "Това посещение е изключително важно, както всички предишни, тъй като е жест на солидарност и подкрепа от страна на алианса за нашата страна", се казва още в съобщението.

Публикацията, заедно с придружаващите я снимки, по-късно беше изтрита, въпреки че изображенията вече се разпространиха в социалните мрежи.



Преди дни Рюте подчерта подкрепата за Украйна и заяви, че се надява да разпредели по-добре военната подкрепа за Киев сред европейските членове на алианса.

"Това, което искам да постигна, е тежестта да бъде разпределена по-равномерно, да има по-голямо споделяне на тежестта тук. В момента само шест или седем съюзници вършат тежката работа“, каза Рюте на среща на външните министри на НАТО.

След като президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени военната помощ за Украйна, европейските съюзници на Киев до голяма степен платиха сметката за подкрепа на Украйна.