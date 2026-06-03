Първан Симеонов: България е "на червено", за цените ни предупредиха

Днес очакваме Европейската комисия да обяви, че България е в процедура по свръхдефицит и най-вероятно ще ни наложи строг контрол на разходите.

"Този кабинет има ясен разказ и той започна миналата година по това време, когато Радев каза, че не сме готови за еврото и ще пораснат цените. Влизането в Еврозоната е политическо решение и със сигурност числата са "масажирани". По-дългосрочният проблем е, че България наистина е "на червено". Това правителство може да си позволи по-убедително да разказва", заяви социологът Първан Симеонов в "България сутрин".

Управленческият стил на Радев е повече мислене, по-малко говорене и той трябва да се прехвърли към неговите говорители, смята гостът.

"Цените имат сериозно алиби и то е, че ни предупредиха, че така ще стане. Нещо, което преди струваше 20 лева, сега ще струва 20 евро", допълни Симеонов.

Традиционният вече фестивал "На зелено" в парк "Бедечка" в Стара Загора започва от 19 до 21 юни.

"Тази година се опитваме да надградим формата, акцентът е към международното измерение. Продължаваме да работим за позиционирането на "Бедечка" като първия градски ленд арт парк. Международни артисти ще направят нови инсталации в парка. Традиционната програма с кино, музика и работилници ще бъде обогатена", обясни Мирчо Христов от творческия колектив "На улицата" за Bulgaria ON AIR.

Осветлението в парка е проблем, за който е алармирано, изтъкна Симеонов.

"Това е фестивал с кауза и свободен вход, който се мъчи постоянно да разказва добри примери.

През целите два дни всичко е пълно с детски работилници и занимателни игри. "Бедечка" е много добър пример как възелът от интереси и историческа недобронамереност може да бъде прецизно разсечен. Искаме фестивалът да продължава, но казусът с парка да се реши", категоричен е социологът.

"Намесите, които правим, дава възможност на гражданите да видят нещо, което го няма в града. Няма поддръжка за парка и се превръща в място за битови отпадъци понякога. Масовото мнение е възхищение и огромно въздействие за това, което се случва. Успяхме да променим средата и да стане нещо красиво с различни инсталации", посочи още Христов.