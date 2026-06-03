Още една българка завладява Холивуд: Запознайте се с Мика Абдала ВИДЕО

След Мария Бакалова и Нина Добрев, България има нов посланик в Холивуд, чиято звезда тепърва изгрява. Макар Мика Абдала никога да не е живяла в родината ни, тя гордо разказва за своите корени и балканските традиции.

Звездата на Мика Абдала изгрява в "Project Mc²", но истинската слава дойде с премиерата на сериала "Off Campus", който подлуди зрителите по цял свят. Тя е американка от първо поколение, родена в Плано, Тексас, и нейното наследство е смесица от български, ливански, гръцки, италиански и германски корени.

По думите ѝ баща ѝ е имигрирал в САЩ от България, а и до днес у дома се говори на български.

"Аз съм първо поколение от страна на баща ми (който е от България), единствено дете и съм много близка със семейството си", казва тя в интервю от 2022 година.

Мика не пропуска възможност да споме страната ни. В друго интервю около премиерата на "Off Campus" тази година актрисата сподели очарователна история за първата си година в колежа в UCLA, където се влюбила в момче, седящо пред нея в час по философия. След като двамата най-накрая се заговорили, тя открила, че семейството му е от същия град в България като нейното. Мика обаче не разкрива за кой точно град говори.

През 2024, в подкаста "Sit and Chat" Мика разкрива, че е посещавала България и е била изумена колко достъпно е всичко, споменавайки, че е получила вкусен фалафел за само 50 цента в щатски долари.

В друго старо интервю, тя разказва, че у дома семейството ѝ готви български ястия.

"Много пълнени неща, като пълнени чушки. Също така пакат баница, баклава. Готвят много пилешко с ориз...", разказва Мика.

България отново е спомената в игра за платформата Quinn, "Колко добре познава партньора си", с колегата ѝ от "Off Campus" Стивън Калин. Когато е попитан какво е второто ѝ име, Калин се затруднява, а тя му подсказва. "Като столицата на България." Актьорът обаче не успява да се сети, преди Абдала да допълни: "София, България".

Коя е Мика Абдала?

Мика Абдала е родена в Плано, Тексас, на 13 май 2000 г. Тя започва кариерата си като детски модел на 6-годишна възраст, преди да се появи в епизод на Barney & Friends. След като има малки роли в късометражни и инди филми, тя получава своята първа голяма роля на тийнейджърка шпионин в сериала на Netflix Project Mc², което ѝ носи номинация за наградата "Млад артист" за 2016 г.

Оттогава Абдала е играла предимно малки роли в сериали като "S.W.A.T.", "Светкавицата", "Suits L.A." и "The Pitt". Тя също така участва във филмите за съзряване "Snack Shack" и "Sex Appeal".

Като млада звезда, подготвяща се за преход към зряла възраст, Абдала решава да си вземе почивка от кариерата. Записва се в Калифорнийския университет в Лос Анджелис през 2017 г., след като завършва гимназия година по-рано. В интервю за Her Campus, Аддала обяснява, че по време на обучението си в университета се е "забавлявала да бъде дете".

Въпреки че Абдала се връща на работа след пандемията, тя в крайна сметка завършва със степен по философия и кино, седем години след записването си.

Подобно на Али, Абдала навлиза в ерата си на самотно момиче след дългогодишна връзка. Три седмици след премиерата на "Off Campus", US Weekly разкри, че актрисата се е разделила с годеника си Джейк Шорт след пет години връзка.

"Поради скорошния интерес към личния живот на Мика, би било небрежно да не се спомене, че тя и Джейк вече не са заедно", каза представител на Абдала пред изданието. "Те продължават да се подкрепят и да поддържат приятелски отношения и любезно молят за поверителност и уважение."

Абдала и Шорт - бивш детски актьор - се срещат за първи път като колеги в тийнейджърската комедия на Hulu от 2022 г. "Sex Appeal", където са в ролите на най-добри приятели от детството, които попадат в ситуация на приятели с привилегии. (Разбира се, героят на Шорт е тайно влюбен в Адбала през цялото време.) Двамата се сгодиха през май 2025 г., според Instagram.

Абдала е говорила открито за дълбоката си връзка с героинята си и се оказва, че зад избора ѝ за ролята на Али е имало малко съдба. Актрисата първоначално се е явявала на прослушване за ролята на Хана, въпреки че е признала, че не "би се смятала за певица или музикант". Но дори преди Абдала да се яви на прослушването, създателката на сериала Луиза Леви вече я е свързала с Али.

"Намерих Мика и много от нейните снимки в Snack Shack и страницата ѝ в Instagram... тя просто ми се струваше като Али", разказа Леви пред изданието. "И така, създадохме този фалшив Instagram профил за Али, който беше със снимки на Мика, а това се случи доста преди тя изобщо да дойде на прослушване."

Абдала разясни връзката си с Али в интервю за Numero Netherlands.

"Виждам много от себе си в Али, но едновременно с това тя не е нищо подобно на мен. Енергията ѝ е доста постоянна 10/10. Обичам да казвам, че тя съм аз, когато имам най-хубавия ден. Бях наистина развълнувана да изследвам част от себе си, която не винаги се показва."