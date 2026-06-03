Нотариусите във Варна са предупредени да не продават имоти в "Баба Алино"

Помните ли преди 5-6 години, когато от една банка бяха изнесени в чанти и куфари едни средства за АМ "Хемус"? Същата тази банка сега е финансирала някои от обектите в "Баба Алино”, каза в кулоарите на НС депутатът от ПП Бойко Рашков.

"Вече не остана място за съмнение, че става дума за незаконни постройки. Още повече - онзи ден прокуратурата във Варна отправи сигнално писмо до всички нотариуси в съдебния район Варна, с което ги уведоми, че е образувано досъдебно производство, тоест най-накрая е започнало разследване на този случай, и то за документни престъпления, извършени при условия на продължаващо престъпление по чл. 26 от НК за съставянето и използването на неистински документи, които са използвани пред Службата по кадастър, Службата за местни данъци и такси във Варна с цел тези документи да послужат за евентуално озаконяване на незаконно изградените постройки", добави депутатът.

"Прокуратурата е била доста подробна, като е посочила четири имота, в които са изградени 93 индивидуални имота и е посочила съответните идентификатори на тези имоти. Прокуратурата е казала на нотариусите да не изповядват такива сделки, ако все още някоя от тези сделки не е изповядана пред нотариус. Става дума за изградени имоти през 2023 година”, посочи Рашков.