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От офиса на Валентин Златев: Всички сделки са извършени законно

Видно е от документите по имотните сделки

03.06.2026 | 12:30 ч. Обновена: 03.06.2026 | 12:31 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Всички сделки, по които страна е г-н Златев, са извършени при стриктно спазване на българското и европейското законодателство. 

Това гласи позиция от офиса на бизнесмена Валентин Златев по повод сигнала, който по-рано подадоха от "Демократична България". От партията сезираха прокуратурата и ДАНС във връзка с данни за възможно заобикаляне на санкционни режими на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването от Валентин Златев на имоти, свързани с Руската федерация. 

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Ето какво гласи позицията

Във връзка с публично проявения интерес по отношение на имотни сделки, осъществени  от г-н Валентин Златев, категорично заявяваме:

Всички сделки, по които страна е г-н Златев, са извършени при стриктно спазване на българското и европейското законодателство, отчитайки и следвайки изискванията на регламентите и режимите на Европейския съюз, както и на техните изменения и допълнения. Това е видно и от документите по сделките.

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