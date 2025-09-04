IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дуейн "Скалата" Джонсън показа шокираща загуба на тегло

Новият филм на звездата получи 15-минутни овации във Венеция

04.09.2025
Снимка: Getty Images

Дуейн Джонсън демонстрира нова визия!

53-годишният бивш кечист, превърнал се в холивудски актьор, стъпи на червения килим във Венеция преди премиерата на новия си филм The Smashing Machine, шокирайки феновете и фотографите с по-слабата си фигура. 

Джонсън играе ММА боеца Марк Кер в спортната драма, режисирана и написана от Бени Сафди. 

Преди премиерата на биографичния филм, Скалата коментира трансформацията си.

"Тази промяна беше нещо, което много желаех. Имам огромния късмет да имам кариерата, която имам толкова много години, и да правя филмите, които съм направил, но имах вътрешен глас, едно малко гласче вътре в мен, което ми казваше "Е, какво ще стане, ако направя нещо повече - искам да правя повече и искам да видя как ще изглежда то'", каза актьорът пред Hollywood Reporter. 

