Дуейн "Скалата" Джонсън показа шокираща загуба на тегло

Дуейн Джонсън демонстрира нова визия!

53-годишният бивш кечист, превърнал се в холивудски актьор, стъпи на червения килим във Венеция преди премиерата на новия си филм The Smashing Machine, шокирайки феновете и фотографите с по-слабата си фигура.

Джонсън играе ММА боеца Марк Кер в спортната драма, режисирана и написана от Бени Сафди.

Преди премиерата на биографичния филм, Скалата коментира трансформацията си.

"Тази промяна беше нещо, което много желаех. Имам огромния късмет да имам кариерата, която имам толкова много години, и да правя филмите, които съм направил, но имах вътрешен глас, едно малко гласче вътре в мен, което ми казваше "Е, какво ще стане, ако направя нещо повече - искам да правя повече и искам да видя как ще изглежда то'", каза актьорът пред Hollywood Reporter.

Източник: Tialoto.bg