Род Стюарт пристигна в София с две лични гардеробиерки

Род Стюарт ще изнесе тази вечер концерт в София като част от европейското си турне. „След повече от пет десетилетия на сцената певецът идва за първи път у нас по покана на Fest Team, в зала „Арена 8888 София“, за да представи най-големите си хитове и да сподели своята музикална история с българската публика“, коментират организаторите.

Концертът в София ще включва едни от най-запомнящите се песни от неговата кариера Maggie May, Have I Told You Lately That I Love You, Da Ya Think I’m Sexy, The First Cut is the Deepest, Forever Young и други.

За разлика от новите имена на световната музикална сцена, които обикновено имат доста специфични изисквания за храната и напитките, Род Стюарт не проявява никакви претенции.

В изискванията от мениджмънта му са включени стандартни ястия - месо и салати, но да има и неща от българската традиционна кухня, съобщава "24 часа". Но пък очевидно държи на сценичното си представяне и имиджа, който е градил толкова години. Род Стюарт дойде в София със сериозно количество сценични облекла. И за външния му вид пред публиката ще се погрижат не една, а две гардеробиерки, нещо което се е случвало доста рядко при гостуването на световни звезди у нас.

Двукратно вписаният в Залата на славата на рокендрола певец и композитор е включил концерта в София в европейското си турне.

С над 250 милиона продадени албума и сингли на първите места в класациите по света, Род Стюарт е сред най-успешните изпълнители в историята на музиката. Неговият отличителен глас, стил и текстове намират място успешно във всички жанрове - от рок, фолк и соул до R&B и джаз, превръщайки го в един от малкото артисти с албуми номер едно във всяко десетилетие от кариерата му.

Сред отличията му са награди като ASCAP Founders за текстопис, най-продаван автор на New York Times, "Грами" за "Жива легенда" и рицарското звание, присъдено му през 2016 г. в Бъкингамския дворец за принос към музиката и благотворителните каузи.