Шакира се качи на сцената със синовете си Саша и Милан

Шакира никога не е била от хората, които играят на сигурно на сцената, но турнето ѝ Las mujeres ya no lloran се превърна в нещо много по-голямо и много по-интимно, отколкото някой е очаквал. Колумбийската звезда в момента е в Буенос Айрес с частта Estoy Aqui от турнето, а феновете в Аржентина току-що получиха една от най-емоционалните и трогателни изненади от всички досега. Тази включваше две малки суперзвезди.

Шоуто започна с познат щрих, който вече се превърна в отличителен белег на турнето – синовете на Шакира, Милан и Саша, се появяват на гигантски екрани, докато тя изпълнява Acorstico. Песента е практически съставена от части, описващи процеса на възстановяване и излекуване след раздялата на Шакира с Жерар Пике, както и решението на певицата да напусне Барселона и да заживее в Маями заедно с момчетата си.

Но в Буенос Айрес Шакира реши да промени малко традицията, издигайки я на още по-красиво и трогателно ниво. По време на песента, която символизира живота ѝ преди и след раздялата с Пике, синовете ѝ излязоха на сцената.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg