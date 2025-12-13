IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сидни Суийни разкри кой е идеалният мъж за нея

Актрисата има доста ухажори

13.12.2025 | 00:25 ч. 2
Снимка: Getty Images

Сидни Суийни иска да се среща с добре поддържан мъж, който има страхотен характер.

28-годишната актриса казва, че идеалният партньор за нея трябва да бъде висок, красив, с красиви очи и големи ръце.

"Имам предвид, харесвам добре поддържан мъж. Който е висок и красив, с красиви очи и големи ръце... Но ако характерът му не е добър, тогава той не е привлекателен... Можеш да си най-секси мъжът някога, но ако имаш гаден характер, свършено е... Ако си страхотна личност... Добре си. Сложи си слънчеви очила, страхотен си", коментира звездата в интервю за списание "Allure".

Още за любовния ѝ живот четете в teenproblem.net

