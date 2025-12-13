Джъстин Тимбърлейк и Джесика Бийл в очакване на празниците с двамата си сина

Коледа наближава, а едно от най-обичаните звездни семейства на Холивуд – Джъстин Тимбърлейк и Джесика Бийл – се подготвя за празниците с много топлина, уют и любов.

След една натоварена, но успешна година и за двамата, те са фокусирани върху това да прекарат качествено време със синовете си – 10-годишния Сайлъс и 5-годишния Финиъс.

Актрисата и изпълнителят, които са женени от 2012 г., са пример за семейство, което умело съчетава кариерата с грижите за децата.

Джесика Бийл – майката, която обожава Коледа

Джесика Бийл е в прекрасно настроение преди празниците, според източник на списание People.

Актрисата, която има успешна година със сериала „По-добрата сестра“, който ѝ донесе номинация за Critics Choice Award, е щастлива, енергична и готова да се потопи в магията на Коледа. Според източника, 43-годишната Бийл „обича Коледа“ и винаги се стреми да направи празника специален, но без излишен стрес.

