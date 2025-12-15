Шофиране през зимата - съвети при лед и сняг

Зимата и непочистените пътища често създават предизвикателства пред шофьорите. Докато правите участъци са по-лесни, спускането по заледен склон изисква специални умения.

Безопасното шофиране по заледен склон зависи от няколко ключови фактора: ранно намаляване на скоростта, използване на ниска предавка със спиране на двигателя и никога да не се правят резки движения с волана или педалите.

Подготовка за спускане

Намалете скоростта преди да започнете спускането, а не след като вече сте на склона.

Превключете на по-ниска предавка и задайте минималната стабилна скорост, с която колата да се "търкаля" без ускорение.

Дръжте волана изправен, предварително подравнете колата с траекторията на спускането и увеличете разстоянието до превозните средства, движещи се отпред.

Техника за спускане по лед

При шофиране върху заледен път е изключително важно да се придържате към няколко основни правила, за да запазите контрол над автомобила.

Основният метод за намаляване на скоростта трябва да бъде чрез спиране с двигателя - отнемете газта и превключете на по-ниска предавка, като избягвате честата употреба на спирачния педал.

Ако все пак се налага леко спиране, правете го много внимателно, само на прав участък и с волан, насочен право напред.

Ключов момент е да избягвате едновременното активно управление и спиране – винаги разделяйте тези действия. Първо спрете леко, след това завийте или обратното, за да не загубите сцепление.

