Новини Днес | 18

Режисьорът Роб Райнер и съпругата му са открити мъртви в имението им в Калифорния

Той създаде легендарната лента "Когато Хари срещна Сали"

15.12.2025 | 07:24 ч.
Режисьорът и актьор Роб Райнер и съпругата му бяха открити мъртви в имението им в Калифорния, пише Си Ен Ен, цитирайки изявление на близък на семейството. 

„С дълбока скръб съобщаваме за трагичната кончина на Мишел и Роб Райнер. Съкрушени сме от тази внезапна загуба и молим за лично пространство в този невероятно труден момент“, заяви източникът.

Случаят е поверен на детективи от отдела за грабежи и убийства. Разследващите смятат, че двамата са били намушкани, а член на семейството е разпитван във връзка със случая, пише Асошиейтед прес.

Роб Райнер и съпругата му бяха на 78 и 68 години. Той става известен като актьор в ролята на тромавия зет Майкъл „Меатхед“ Стивик в новаторския ситком от 70-те години „All in the Family“, преди да премине към режисура с „This is Spinal Tap“ през 1984 г.

Райнер режисира романтичната комедия „Когато Хари срещна Сали“ от 1989 г. с участието на Били Кристъл и Мег Райън. /NOVA

