IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 128

Наистина хубава: Джулия Робъртс сподели селфи без грим

Актрисата е казвала, че е рискувала кариерата си, защото е отказала фейслифт

19.12.2025 | 20:37 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Джулия Робъртс наистина е хубава жена – със и без грима си за червения килим.

Носителката на „Оскар“ наскоро демонстрира естествената си красота, публикувайки селфи, на което е без грим, без професионално направена прическа и носейки само обикновена блуза. 

Но вместо да насочва погледите към безвременната си красота, Джулия накара феновете да погледнат към книгата, която държи в ръцете. Тя поздрави автора на произведението – модният фотограф Алекси Любомирски, който създава книгата Natura Sacra. 

И макар поредната визия на 58-годишната актриса да доказва предпочитанието ѝ към простотата, когато става дума за красота и мода, тя преди това е описвала цялостния си стил като „шик и непринуден“. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Джулия Робъртс
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem