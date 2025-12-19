Наистина хубава: Джулия Робъртс сподели селфи без грим

Джулия Робъртс наистина е хубава жена – със и без грима си за червения килим.

Носителката на „Оскар“ наскоро демонстрира естествената си красота, публикувайки селфи, на което е без грим, без професионално направена прическа и носейки само обикновена блуза.

Но вместо да насочва погледите към безвременната си красота, Джулия накара феновете да погледнат към книгата, която държи в ръцете. Тя поздрави автора на произведението – модният фотограф Алекси Любомирски, който създава книгата Natura Sacra.

И макар поредната визия на 58-годишната актриса да доказва предпочитанието ѝ към простотата, когато става дума за красота и мода, тя преди това е описвала цялостния си стил като „шик и непринуден“.

Източник: Tialoto.bg