Брад Пит с малка съдебна победа срещу Анджелина Джоли

Брад Пит отбеляза нова победа в продължаващата съдебна война с бившата си съпруга Анджелина Джоли около винарната "Шато Миравал" ("Château Miraval").

Според съдебни документи, цитирани от People, съдия от Върховния съд на Лос Анджелис е разпоредил 50-годишната Джоли да предостави кореспонденции, които досега е задържала или е предоставяла в редактиран вид, във връзка с делото за "Шато Миравал". Решението е взето в сряда, 17 декември - само ден преди двукратният носител на "Оскар" да навърши 62 години.

"Съдът разпорежда Джоли да предостави изцяло, в срок от 45 дни от настоящото разпореждане, нередактирани версии на комуникациите, разменени между неадвокати в 22 документа, посочени в списъка с привилегии на Джоли от 14 февруари 2025 г., с идентификационните номера на документите, описани в приложението към това разпореждане", се казва в съдебния документ.

Източник, запознат със случая, заявява ексклузивно пред списанието, че екипът на Пит е убеден, че "имейлите ще докажат, че Джоли е била неискрена още от самото начало относно истинските си намерения да продаде своя дял от бизнеса на Stoli".

Адвокатът на Джоли по делото, Пол Мърфи, реагира остро в изявление за медията: "Разочаровани сме от тълкуването на съда на законите за привилегията в Калифорния. Това решение нарушава закона, подкопава основното право на г-жа Джоли на справедлив процес и представлява още една проява на дългогодишните усилия на г-н Пит да я тормози и контролира. Ще обжалваме."

Пит заведе делото през 2022 г., твърдейки, че бившата му съпруга е продала своя дял от "Шато Миравал" на Tenute del Mondo - виненото подразделение на Stoli Group - въпреки предварително споразумение, че нито един от двамата няма право да направи това без изричното съгласие на другия. Джоли отрича подобно споразумение да е съществувало и отговаря с насрещен иск, в който обвинява актьора и продуцент, че "води отмъстителна война" срещу нея.

Адвокатите на Джоли твърдят още, че Пит е отказал да изкупи нейния дял от бизнеса, защото тя не е пожелала да подпише споразумение за конфиденциалност, "създадено да я принуди към мълчание относно негово насилие и прикриване". Те се позовават на полет с частен самолет през 2016 г., по време на който се твърди, че звездата от филма "F1" е упражнил вербално и физическо насилие над семейството си. След разследванията Пит не е бил обвинен, а Джоли тогава отказва да повдигне обвинения.

По-нови съдебни документи показват, че Пит е завел и отделен иск срещу Джоли за 35 млн. долара обезщетение след продажбата на нейния дял от винарната през 2021 година.

На 29 октомври правният екип на Пит внася като доказателства кореспонденции между двата лагера, свързани с продажбата на дела ѝ във френската винарна. Един от документите е имейл от ноември 2023 г., в който адвокатите на звездата от "Мария" отговарят на иска на Пит, свързан с предполагаеми щети за милиони.

"Обременяващият характер на предоставянето на документи е изцяло резултат от действията на г-н Пит - той съди г-жа Джоли за 35 милиона долара обезщетение. В резултат на това той трябва да поеме разходите по документите, които ще покажат - или няма да покажат - тези щети", пишат адвокатите ѝ.

В друг имейл от октомври 2023 г. екипът на Джоли отбелязва, че звездата от "Боен клуб" ("Fight club") "претендира за продължаващи щети за предполагаема вреда върху текущата дейност на "Миравал".

Те подчертават и "продължаващите откази на Пит да предостави документи, свързани с причините, поради които е настоявал за четиригодишно споразумение за конфиденциалност, покриващо негово лично неправомерно поведение", като уточняват, че тези комуникации са "в самото сърце на нашия случай и трябва да бъдат предоставени".

Актьорът от "Имало едно време… в Холивуд" ("Once Upon a Time in Hollywood") и звездата от "Вечните" ("Eternals"), които имат шест деца - Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиен - финализираха развода си през декември 2024 г., след като Джоли подаде молба за разтрогване на брака още през септември 2016 година.