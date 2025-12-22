6 напитки, които да избягвате да пиете на празен стомах

Независимо дали правите фастинг или току-що сте се събудили, консумацията на определени напитки може да раздразни стомаха ви, ако не сте яли от известно време.

По-долу ви даваме списък на напитките, които трябва да избягвате на празен стомах, както и какво да правите, когато ви се прииска първата глътка кафе или газирана напитка, но все още не сте хапнали.

Черно кафе

Някои хора се кълнат, че пиенето на кафе може да подобри настроението и концентрацията. Освен това, тази основна „закуска“ може да предпази от диабет и някои видове рак. Но когато не сте яли известно време, пиенето на кафе, особено чисто, може да бъде тежко за стомаха ви. Тъй като кафето съдържа хлорогенови киселини, то е силно киселинно и стимулира стомаха да произвежда още киселина. Така може да увеличи стомашната подвижност (скоростта на храносмилане), което може да раздразни стомашната лигавица. Освен това, пиенето на кафе на празен стомах може да доведе до киселинен рефлукс, киселини, тревожност, нервност, треперене и ускорен пулс.

За някои хора пиенето на кафе може да помогне за ускоряване на дефекацията, докато при други може да има обратен ефект, особено ако се консумират редовно големи количества кофеин.

Добрата новина е, че не е нужно да се отказвате от сутрешното си кафе. Просто добавете малко обикновено или растително мляко, за да намалите киселинността на кафето и да забавите усвояването на кофеина. Най-добрата алтернатива е да пиете вода или да хапнете малка закуска като банан, кисело мляко или резен препечен хляб преди кафето си. Ако се събудите без да се чувствате гладни, започнете деня си с половин чаша кафе или преминете на безкофеиново, за да видите дали това ще има значение.

