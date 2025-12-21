8-те вида мъже, с които няма да имате качествена връзка

Ако един мъж има определен тип личност, някоя от изброените по-долу, той по-скоро никога няма да има качествена стабилна връзка.

Като жени, понякога можем да бъдем слепи, когато става въпрос за любов. Много дами са склонни да пренебрегват някои червени флагове и в крайна сметка се впускат с главата напред в нова връзка с неподходящ партньор.

Въпреки че никой от нас не е перфектен и със сигурност всички имаме своите проблеми, трябва да сте внимателни в какво сте готови да се впуснете, когато излизате с някой нов.

Има определени типове мъже, от които трябва да стоите далеч, когато става въпрос за връзки. Не защото са лоши хора, а защото техните типове личности са по-скоро неподходящи за дългосрочни и здравословни връзки.

Ето 8-те типа личности при мъжете, които гарантират лоша връзка:

1. Вечният ерген

Изглежда, че той има всичко – добър външен вид, солидна работа, много интересни приятели и очарователна личност. Той дори е имал поредица от дългосрочни връзки, които сякаш не са довели доникъде.

Този мъж може да ви каже, че това, което липсва в живота му, са „брак и деца“; но той има милион и една причина никога да не се е установил.

Този човек обикновено не се е обвързал, защото е нямал това намерение. Дори и да ви казва, че е искал, той обикновено е намирал причина да си тръгне, когато нещата станат твърде сериозни.

Веднага щом връзката се задълбочи и най-накрая сте оставили четката си за зъби в неговия дом, той ще ви каже нещо от рода на: „Не е в теб проблема, в мен е.“

Ако е бил ерген толкова дълго (особено ако вече е след 40-те), най-вероятно ще си остане такъв.

