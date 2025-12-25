IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 0

7 идеи за украса на празничната трапеза

С малко бюджет

25.12.2025 | 23:45 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Искате празнична трапеза, готова за списание, която ще впечатли гостите ви, без да надхвърляте бюджета си? Добрата новина е, че не се нуждаете от скъпи порцеланови съдове или професионален стилист. С няколко умни промени, балансирани слоеве на повърхностите и уверени стилистични решения, трапезата може да изглежда луксозна, дори когато повечето елементи са евтини или преработени. По-долу ще намерите лесни за следване идеи, предложения за покупки, DIY декорации за масата и готови за употреба списъци, с които да създадете празнични декорации за трапезата, които изглеждат като дело на дизайнер, но няма да ви струват цяло състояние.

Бързи и лесни идеи за празнични вдъхновения 

Помислете за сдържани цветови палитри, интересни текстури и солидна основа (покривка или пътека за масата плюс интересни подложки). Добавете фокусна точка, изработена от прости материали – зеленина, евтини свещи или цитрусови плодове в купа. След това повторете малък мотив (клонче, орнамент, панделка) на различни места, за да направите цялостния вид целенасочен и съгласуван. Този подход – разказване на истории чрез няколко изтънчени детайла – е това, което най-добрите стилисти използват, за да направят скромните елементи да изглеждат скъпи, съветва Vogue.

7 идеи за подреждане на масата 

1. Естественост и природна текстура – ненатрапчива луксозност

Използвайте събрани зелени листа, голи клони или изсушени семенни шушулки по средата на масата. Наслагайте неутрални покривки и добавете прозрачни стъклени вази с нечетен брой цветя с малки свещи за топлина. Контрастът между суровата природа и изтънчените покривки лесно създава усещане за лукс. 

Източник: Украса на празничната трапеза, която изглежда скъпа, но не е

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Коледа Нова година коледна украса
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem