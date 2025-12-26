IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Венера влезе в Козирог - какво ни очаква?

Прогноза за периода

26.12.2025 | 12:15 ч. 2
Снимка: iStock/sutthirat sutthisumdan

Планетата на любовта и романтиката Венера влезе в знака на Козирог на 24-и декември. Тя ще остане там до 17-и януари. Сега е време да направим мъдри и добре обмислени избори. Определяме какви са връзките, стабилизираме някои отношения, а други - премахваме от живота си, ако вече са загубили своя смисъл. Ето какво да очаква всяка зодия, според "Nss g-club".

Овен
Вече се влюбват повече с главата си, а не със сърцето си. Странно за тях. Но Венера ги кара да избират правилно, не само да желаят и копнеят. Отговорен човек ги привлича повече от обикновено. Растат.

Телец
Най-сетне - транзит, който говори на техния език. Идва бавна любов, чувствена и земна. Сериозните връзки се задълбочават, флиртове и тръпки стават по-значими и смислени. Комфорт и страст за Телците.

Близнаци
По-малко обикновени флиртове за Близнаците. Следват повече некомфортни въпроси. Венера иска дълбочина и постоянство. Ако някой ги приеме сериозно, може да изненадат себе си и да създадат сериозна връзка.

За останалите четете в teenproblem.net

зодии зодиакални знаци астрология зодии в любовта зодии и хороскопи Венера в Козирог
