10 грешки, които ви пречат да си намерите добър мъж

"Защо не мога да си намеря добър мъж?" е въпрос, който жените навсякъде по света си задават, и то с основание. В днешно време може да се чувствате така сякаш свестните мъже са невъзможни за откриване. Много жени дори вярват, че достойни мъже вече дори не съществуват. Но истината е, че съществуват. Статистически има много мили, уважителни и лоялни мъже, които искат трайна любов. Проблемът не е в това, че няма добри мъже, а е в това да разберете всъщност как и къде да ги срещнете.

Ако продължавате да се чудите защо не можете да намерите или привлечете добър мъж, отговорът може да не се крие в лошия ви късмет. Може би определени модели и избори ви пречат.

А ето и 10 грешки, които може би допускате и които ви пречат да си намерите добър мъж:

1. Излизате с един и същи типаж мъже

Много жени са склонни да приемат, че могат да излизат само с определен „тип“ мъж, но това често води до това да игнорират добри мъже, които всъщност може да са по-подходящи за тях.

Макар че няма нищо лошо в стандартите, отказът да излизате с хора въз основа на неща като ръста им, професията им или музиката, която слушат, може да е знак, че сте твърде придирчиви.

Има разлика между това да имате разумни изисквания и да отпишете добър мъж, само защото не е „ваш тип“.

2. Давате шанс на всеки мъж, който прояви интерес към вас

Отчаянието не е привлекателно. Разбираме, че искате мъж с цялото си сърце и се чувствате отхвърлени. Но преследването на мъж никога не работи. Изследванията показват, че сдържането в началото, вместо да се гмурнеш с главата напред, може да те направи по-привлекателна, защото играта на труднодостъпност всъщност повишава желанието на мъжа.

Добрите мъже не искат жени, които ще се установят с когото и да било, и ако бяхте честни към себе си, вероятно и вие бихте искали мъж с по-високи критерии!

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg