"Възраждане" организират референдум за центровете за нелегални емигранти

"Възраждане" ще организира референдум в Средец, област Бургас и в Симеоновград, област Хасково относно изграждане на центрове за нелегални емигранти. Това каза лидерът на партията Костадин Костадинов в декларация от парламентарната трибуна. Той допълни, че поводът е решение на кабинета "Желязков" в оставка, с което българската държава отстъпва свои терени за построяване на два големи центъра за настаняване на нелегални емигранти в България. По думите на Костадинов този в Средец е почти в центъра на града.

Това става, защото България е задължена да направи тези два центъра - минимум два центъра, защото може да бъдат и повече, като страна по Пакта за миграция и убежище на Европейския съюз и като външна граница на шенгенското пространство, каза Костадинов. Лидерът на "Възраждане" допълни, че е възможно да има и друг такъв център във Вятово, Русенско и тепърва ще проверяват.

"И в двете общини - и в Средец, и в Симеоновград ще организираме референдум, за да се изкаже местното население дали искат да му натресат няколко хиляди - не се знае колко точно, нелегални емигранти", заяви Костадинов. Той каза, че в рамките на няколко седмици ще съберат тези подписи и ще могат да проверят волята на общинските съвети по места. След това ще питаме и всички останали партии в парламента, както и тези, които са се запътили към парламента, искат ли да се създават такива центрове за нелегални емигранти в България, добави Костадинов.

В същото време центърът на София прилича на център за нелегални емигранти, ама от отворен тип, коментира лидерът на "Възраждане". Той каза, че центърът на столицата е в буквален смисъл превзет от нелегални емигранти, за което от "Възраждане" са предупреждавали, но по думите му тогава евроентусиастите са обяснявали, че няма да се изграждат центрове, даже сегашните били полупразни.

Няма разлика дали ни управлява правителството на ГЕРБ, БСП, ДПС и ИТН до вчера, защото решението е взето онзи ден, или сегашното правителство, което е на Радев, Доган, ПП-ДБ и ГЕРБ, защото реално погледнато една и съща политика преследват, едни и същи цели преследват, каза Костадинов. Ако моите думи сега в момента не отговарят на истината, много лесно бих могъл да бъда оборен, ако това правителство вземе решение да отмени решението на кабинета "Желязков" от онзи ден, допълни лидерът на "Възраждане".