Тръмп обвини Обама, че издал секретена информация за извънземни

Доналд Тръмп обвини предшественика си Барак Обама в разкриване на класифицирана информация, когато наскоро заяви, че извънземните са реални, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че сегашният президент на САЩ не е посочил доказателства в подкрепа на обвиненията си.

„Той го е извадил от класифицирана информация.

Не би трябвало да прави това. Той допусна голяма грешка

заяви Тръмп пред репортери на борда на президентския самолет, пътувайки към щата Джорджия, предава БТА.

По време на интервю с водещия Брайън Тайлър Коен, публикувано в интернет в събота, Обама беше попитан дали „извънземните са реални“.

„Те са реални, но не съм ги виждал и не се държат в Зона 51. Няма подземно съоръжение, освен ако няма такава огромна конспирация и не са го скрили от президента на САЩ“, заяви тогава Обама.

Зона 51 е класифицирано съоръжение на ВВС в щата Невада, за което теоретиците на конспирацията предполагат, че съдържа тела на извънземни и разбит космически кораб. Архиви на ЦРУ, публикувани през 2013 г., казват, че обектът всъщност е

изпитателен полигон за секретни шпионски самолети

Ройтерс отбелязва, че в забележките на Обама не е имало индикация, че бившият президент се е позовавал на класифицирана информация. „Не видях доказателства по време на президентството си, че извънземни са осъществили контакт с нас. Наистина!“, написа Обама в неделя в социалната мрежа „Инстаграм“.

В публикацията Обама обясни убеждението си, че извънземни съществуват, като заяви, че статистическата вероятност за живот извън Земята е висока, защото Вселената е необятна, но добави, че шансовете извънземен живот да посети Земята са ниски, предвид разстоянието.

Самият Тръмп отговори с „Не знам дали са истински или не“, когато беше попитан дали е виждал доказателства, че извънземни съществуват.

Белият дом заяви, че няма какво да добави към коментарите на президента. Офисът на Обама не отговори веднага на искане за коментар.